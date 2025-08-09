«У России нулевые шансы» 1 9.08.2025, 17:19

1,240

Ресурсы РФ постепенно истощаются.

Российские войска ежедневно проводят штурмы небольшими группами на Херсонском направлении, в частности, они пытаются захватить острова в дельте Днепра.

Враг ставит целью проникнуть на эти острова и закрепиться там, чтобы обстреливать позиции Сил обороны Украины. Херсон и населенные пункты вдоль правого берега Днепра армия РФ держит под постоянным огнем, но захватить областной центр у противника нет никаких шансов. Такое мнение FREEДОМ высказал украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

Положение сторон на Херсонском направлении практически не меняется. Продолжаются ожесточенные бои. Для ударов по украинским позициям враг использует авиабомбы, FPV-дроны и другие виды БпЛА.

- До сих пор происходят достаточно часто боевые столкновения на левом берегу Днепра, как бы это удивительно не звучало, но противник до сих пор не может добраться до руин Антоновского железнодорожного и Антоновского автомобильного мостов. То есть украинские Силы обороны ведут там соответствующие оборонительные мероприятия, и у противника сейчас время от времени возникает желание вплотную приблизиться к побережью Днепра в этой части его течения. Но не выходит так, как ему хотелось, — сказал Селезнев.

Он отметил, что у РФ нет ресурсов для создания ударной группировки, которая могла бы форсировать Днепр с дальнейшей возможностью захватить хотя бы Корабельный район Херсона.

- Очевидно, что шансы у противника на успешность такой операции нулевые. Ширина течения Днепра в этой части составляет порядка тысячи метров, а это значит, что даже на этапе приготовления к форсированию все силы противника будут уничтожены украинской авиацией, артиллерией и минометными расчетами. Но противник будет пытаться искать слабые места в нашей обороне, в том числе за счет проведения на тактическом уровне некоторых операций по форсированию Днепра. Противник постоянно так действует. Такая же ситуация и на юге Запорожской области, — указал спикер.

Войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону в районе Каменского в Запорожской области. В то же время на Ореховском направлении интенсивность боевых действий варьируется.

- Противник пытается найти слабые места в украинской обороне, мы наносим удары, в том числе и в рамках превентивных действий для того, чтобы уничтожать все приготовления противника на этом участке фронта. Прозрачность поля боя в настоящее время достигает расстояния до 20 километров. А это значит, что мы видим все движения российских сил и средств на такую глубину. Мы имеем возможность действовать на упреждение, уничтожая российские силы и средства еще на этапе формирования штурмовых подразделений. Август, сентябрь и первая половина октября, скорее всего, будут проходить под знаком достаточно активных действий российских оккупантов, — акцентировал военный эксперт.

Российские оккупанты провалили наступление в Украине, но продолжат давить на Силы обороны.

- Диктатору Путину и его окружению абсолютно все равно, какое количество российских военнослужащих поляжет на полях боев. Ведь ему важно в первую очередь получить определенные территориальные приобретения за счет Украины. Но российские ресурсы, какими бы значительными они не были, постепенно истощаются. Я думаю, что ближе к середине осени мы увидим определенную стагнацию, потому как физически будет истощена российская армия. Противник будет буквально требовать оперативной паузы для пополнения своих сил, средств, ресурсов, — считает Селезнев.

Отметим, что на фронте в Украине за минувшие сутки произошло 163 боевых столкновения. Самыми тяжелыми остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления в Донецкой области. На юге Украины российские захватчики активно штурмуют Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское направления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com