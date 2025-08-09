Новейший буксир российского флота затонул в Санкт-Петербурге
- 9.08.2025, 17:43
Накануне окончания строительства.
У причальной стенки Балтийского завода в Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий ПАО «Ярославский судостроительный завод». Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента, согласно данным ведомства, никто не пострадал.
По информации пресс-службы предприятия, вечером 8 августа достраивающееся судно, стоявшее у арендуемого Балтийским заводом причала, начало крениться на правый борт. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, буксир в итоге лег на грунт тем же бортом. Как пишет «Фонтанка», на месте происшествия всю ночь работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода.
«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.
Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Сейчас следователи также устанавливают сумму ущерба.
«Капитан Ушаков» — современный буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего его достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).