Новейший буксир российского флота затонул в Санкт-Петербурге 9.08.2025, 17:43

Накануне окончания строительства.

У причальной стенки Балтийского завода в Санкт-Петербурге затонул буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий ПАО «Ярославский судостроительный завод». Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В результате инцидента, согласно данным ведомства, никто не пострадал.

По информации пресс-службы предприятия, вечером 8 августа достраивающееся судно, стоявшее у арендуемого Балтийским заводом причала, начало крениться на правый борт. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, буксир в итоге лег на грунт тем же бортом. Как пишет «Фонтанка», на месте происшествия всю ночь работали городские спецслужбы, дежурные бригады Балтийского завода и сотрудники Ярославского судостроительного завода.

«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Сейчас следователи также устанавливают сумму ущерба.

«Капитан Ушаков» — современный буксир водоизмещением около 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего его достройка и дооснащение велись на Балтийском заводе в Петербурге, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com