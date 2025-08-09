Умер российский актер Иван Краско 2 9.08.2025, 18:10

Иван Краско

Он высказывался против вторжения России в Украину.

Народный артист России Иван Краско умер в субботу, 9 августа, в возрасте 94 лет, сообщил агентству «Интерфакс» его концертный директор Вячеслав Смородинов. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных четвертым инсультом и раком органов желудочно-кишечного тракта, пишет «Немецкая волна».

31 июля актера в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию в Санкт-Петербурге. До этого Краско отказывался от еды и воды. В больнице его кормили через зонд, писала «Комсомольская правда» со ссылкой на близких актера.

Проблемы со здоровьем у Краско начались в августе 2021 года, когда его госпитализировали с микроинсультом. После выписки он проходил реабилитацию на дому, спектакли с его участием отменили. В феврале 2022 года актера повторно госпитализировали для реабилитации после инсульта. Позже ему установили кардиостимулятор.

Главные роли актера Ивана Краско

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. В 1953 году окончил военно-морское училище, некоторое время был командиром десантного корабля. В звании капитан-лейтенанта ушел в отставку, после чего учился на вечернем отделении филфака, затем - в Ленинградском театральном институте.

Дебютировал в кино в 1960-х, тогда же начал работать в Театре им. Комиссаржевской в Ленинграде, где прослужил более 60 лет. В фильмах и сериалах Краско сыграл более 100 ролей. Среди самых известных работ - «Блокада» (1974), «Эскадрон гусар летучих» (1980), «Господин оформитель» (1988), «Афганский излом» (1991), «Улицы разбитых фонарей» (1998-1999), «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), «Мастер и Маргарита» (2005), «Тарас Бульба» (2009), «Лед» (2013).

Иван Краско выступал против войны в Украине

В марте 2022 года Иван Краско высказался против полномасштабного вторжения России в Украину. «Я стараюсь держать себя в руках, чтобы не ругаться матом при дамах и не унывать. Но события, начиная с 24-го февраля, оставляют желать лучшего. Кто считает, что у народного артиста может быть другая позиция, ошибаются, мягко говоря. Я с совестью в ладу», - сказал он газете «Собеседник». Она прекратила работу после того, как Минюст РФ признал ее «иноагентом» в сентябре 2024 года, но интервью с Краско доступно в архиве.

Актер тогда отметил, что «горд теми, кто не поддерживает происходящее».

Отметим, что Иван Краско является отцом известного российского актера театра и кино Андрея Краско.

