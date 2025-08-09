Зеленский: Трамп хочет остановить войну, мы должны действовать вместе против плана РФ

Зеленский: Трамп хочет остановить войну, мы должны действовать вместе против плана РФ2
- 9.08.2025, 18:30
Президент Украины провел разговор с главой Финляндии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом. Они обсудили координацию мирных усилий с США.
- Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано, - отметил Зеленский в Telegram.
Украинский президент также поблагодарил своего финского коллегу за поддержку и напомнил, что Финляндия, как и Украина, имеют самые длинные в Европе границы с РФ. Итак, обе страны прекрасно знают, какую опасность несет такое соседство.
- Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности, - добавил Зеленский.