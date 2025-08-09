закрыть
9 августа 2025, суббота
Зеленский: Трамп хочет остановить войну, мы должны действовать вместе против плана РФ

  • 9.08.2025, 18:30
  • 1,034
Зеленский: Трамп хочет остановить войну, мы должны действовать вместе против плана РФ
Александр Стубб и Владимир Зеленский

Президент Украины провел разговор с главой Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом. Они обсудили координацию мирных усилий с США.

- Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано, - отметил Зеленский в Telegram.

Украинский президент также поблагодарил своего финского коллегу за поддержку и напомнил, что Финляндия, как и Украина, имеют самые длинные в Европе границы с РФ. Итак, обе страны прекрасно знают, какую опасность несет такое соседство.

- Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности, - добавил Зеленский.

