Зеленский: Трамп хочет остановить войну, мы должны действовать вместе против плана РФ 2 9.08.2025, 18:30

1,034

Александр Стубб и Владимир Зеленский

Президент Украины провел разговор с главой Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом. Они обсудили координацию мирных усилий с США.

- Важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, и мы приветствуем то, что президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано, - отметил Зеленский в Telegram.

Украинский президент также поблагодарил своего финского коллегу за поддержку и напомнил, что Финляндия, как и Украина, имеют самые длинные в Европе границы с РФ. Итак, обе страны прекрасно знают, какую опасность несет такое соседство.

- Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности, - добавил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com