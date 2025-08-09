«Для Путина поездка на Аляску это унижение» 3 9.08.2025, 18:54

2,698

Но, похоже, у него нет выбора.

Аляска достаточно странный выбор для Путина. С одной стороны – это унижение (место, которое Россия продала за бесценок, а причиной продажи стали долги и аферы представителей царской фамилии). С другой – у Путина, похоже, не было выбора: Трамп не хочет ни с кем делить лавры победителя, написал в «Фейсбуке» народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко.

Главный принцип США

Прежде чем начать писать о текущей ситуации, мы должны понимать, что главный принцип американской дипломатии сводится к следующей формуле: «Решение вопроса не является целью дипломатии. Главная цель – достижение баланса больших систем». И даже Трамп с его несистемностью будет придерживаться этого принципа.

Границы и угрозы

На данный момент, похоже, предложения Трампа предполагают, что линия разграничения является новой границей. В связи с этим есть два вопроса, которые пока не имеют ответа. Первое: согласятся ли россияне на это. Второе — отсутствие гарантий, которые выглядят сейчас, как свершившийся факт, который никто не будет обсуждать, как минимум, сейчас. Украина уже заявила, что границы прописаны в Конституции. Россия также не будет менять конституцию. Другими словами, даже если состоятся результативные переговоры, никто никаких гарантий не будет давать.

Санкции

Формат снятия санкций – ключевой вопрос переговоров. Россия, похоже, продвигает идею Дмитриева о создании совместных торговых домов, которые под американским флагом будут продавать российские подсанкционные товары в ЕС и в других недружественных странах. Предложение США пока не понятно. Но снятие санкций является базовым триггером для ЕС. Собственно позиция ЕС очень проста: продолжение войны более приемлемо, чем снятие санкций. Но ЕС вынужден пока идти в фарватере США. Как выйти из этого треугольника пока неясно. Но я хочу подчеркнуть: не территории, а именно санкции являются «золотым ключиком» к результативным переговорам.

Что будет, если переговоры провалятся?

Трамп продолжит вводить вторичные санкции.

Игра Китая

Китай точно не заинтересован в этих договоренностях. Пекину важно, чтобы Россия пошла на мир не в переговорах с США, а под давлением Китая. Однако сейчас повлиять на позицию Путина Китай вряд ли может.

Также стоит обратить внимание на то, что Путин прекрасно отдает себе отчет: сейчас у него точка бифуркации. Либо он согласится на предложения Трампа или сделает весомый шаг к политическому вассалитету от Китая. По-моему, это единственная причина по которой Путин, теоретически, может пойти на предложения Трампа.

Но, как обычно, в таких случаях все может сорваться в любой момент. До 15.08 еще очень далеко.

