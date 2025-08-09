«Они заходят вглубь, вытаптывают целые участки» 9.08.2025, 19:24

На Могилевщине показали, что стало с полем после любителей сделать селфи в подсолнухах.

Принадлежащие птицефабрике «Романовичи» посевы подсолнечника под Могилевом истребляют желающие сделать красивое фото, рассказала районной газете «Прыдняпроўская ніва» специалистка департамента растениеводства предприятия Ангелина Демидова.

Через несколько дней издание mogilev.online съездило на место и показало, что оставляют после себя любители селфи в полях.

«Да, наши поля с зерновыми, рапсом, подсолнечником на комбикорм — они потрясающе красивы! Но это — не картинка! Это — культурные сельхозугодья, наша рабочая фабрика по производству сырья для кормов. Понимаете? Мы не фотостудия и не парк развлечений! Каждый раз, когда мы видим следы вторжения — это удар по нашему труду, по планам, по продбезопасности региона. Люди заходят, топчут, ломают… Мы уже не просто обсуждаем, мы вынуждены действовать — усилим контроль, и нарушители понесут ответственность. Это не угроза, это констатация факта», — заявила Демидова.

По словам Демидовой, речь не просто про несколько сломанных стеблей — люди «заходят вглубь, вытаптывают целые участки, ломают растения», рвут цветы и собирают букеты.

«Мы вынуждены действовать жестче. Усиливаем патрулирование полей, ведем фото- и видеофиксацию всех нарушений. Собранные материалы передаются в правоохранительные органы для привлечения виновных к строгой ответственности — административной или даже уголовной — за причинение материального ущерба и нарушение законодательства. Бездействия больше не будет», — сообщала Демидова в публикации 4 августа.

Спустя три дня на поле с подсолнухами был настоящий аншлаг, рассказало издание «МогилевОнлайн». Присутствовавшие там люди посоветовали пройти дальше вдоль дороги, где «вообще вытоптано все».

В издании отметили, что картина действительно печальная: много поврежденных растений, оторванные головки подсолнухов, лежащие на земле стебли все еще живых растений, на которые грубо наступили.

На обочине рядом с полем установлена табличка с предупреждением о видеонаблюдении, а также знак запрета на передвижение по полю. Однако людей со смартфонами и фотоаппаратами это не останавливает.

«Если бы народ приезжал сюда и аккуратно фотографировался, не было бы запретов. Поле очень красивое, конечно, многим хочется иметь в соцсетях эффектный снимок. А вот из-за таких бессовестных, которые как танки прут по растениям, и нормальных людей штрафовать начнут», — сказала одна из приехавших за интересными кадрами.

Ответственность за порчу урожая на полях предусмотрена статьей 11.3 КоАП — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере. За это — штраф до 30 базовых величин (до 1 260 рублей).

