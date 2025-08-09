закрыть
Макрон: Будущее Украины не может решаться без украинцев

  • 9.08.2025, 19:30
Эммануэль Макрон

Украинские герои уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность.

Будущее Украины не может быть определено без участия украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он сообщил, что поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармерм. В этих разговорах шла речь о будущей встрече российского диктатора Путина и президента США Дональда Трампа.

Напомним, их встреча намечена на 15 августа и пройдет она на Аляске.

Макрон отметил, что Европа полна решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и развивая работу, проделанную в рамках «Коалиции желающих».

«Будущее Украины не может быть определено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность», - подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку на карту поставлена их собственная безопасность.

«Я буду продолжать тесно взаимодействовать с Зеленским и нашими европейскими партнерами», - заверил Макрон.

Примечательно, что сам Зеленский в течение сегодняшнего дня сообщал о своих телефонных разговорах с лидерами целого ряда стран Европы, в том числе и с президентом Франции.

