Кая Каллас: ЕС передал гражданскому обществу Беларуси 170 миллионов евро

Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется».

Немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии призвала белорусские власти глава европейской дипломатии Кая Каллас по случаю пятилетия белорусской революции.

«Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», - подчеркнула она.

Каллас заявила о солидарности с белорусским народом и сообщила, что с 2020-го года ЕС выделил 170 млн евро на поддержку белорусского гражданского общества, независимых СМИ и жертв репрессий.

ЕС продолжит поддерживать белорусский народ на его пути к демократии столько, сколько потребуется, и вводит санкции против тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека, подчеркнула представитель ЕС.

