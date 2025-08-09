Кая Каллас: ЕС передал гражданскому обществу Беларуси 170 миллионов евро

Кая Каллас: ЕС передал гражданскому обществу Беларуси 170 миллионов евро13
- 9.08.2025, 19:35
- 2,730
Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется».
Немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии призвала белорусские власти глава европейской дипломатии Кая Каллас по случаю пятилетия белорусской революции.
«Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», - подчеркнула она.
Каллас заявила о солидарности с белорусским народом и сообщила, что с 2020-го года ЕС выделил 170 млн евро на поддержку белорусского гражданского общества, независимых СМИ и жертв репрессий.
ЕС продолжит поддерживать белорусский народ на его пути к демократии столько, сколько потребуется, и вводит санкции против тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека, подчеркнула представитель ЕС.