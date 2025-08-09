Названы лучшие компактные смартфоны для покупки в 2025-м 1 9.08.2025, 19:46

Эти модели сочетают в себе компактные размеры с мощной начинкой и хорошей камерой.

Портал Phone Arena, специализирующийся на смартфонах, провел анализ актуальных компактных моделей. Особое внимание уделялось не только габаритам устройств, но и их производительности, наличию необходимых функций, качеству сборки и другим факторам.

Поскольку линейки iPhone Mini и Asus Zenfone фактически умерли, компактными теперь считаются устройства с экранами 6-6,3 дюйма. И в последнее время популярность таких смартфонов растет.

На первую позицию эксперты поставили обычный iPhone 16, который по сути является современной заменой iPhone 13 Mini. Он очень быстрый, в меру автономный и оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью. Если слухи верны, то в этом году базовая модель вырастет в размерах.

Альтернативой iPhone 16 на Android признан Samsung S25. В то время как многие другие компакты имеют 6,3-дюймовый экран и весят около 190 г, S25 ощущается легким, как перышко, с 6,2-дюймовым экраном и массой 162 г. Вы также получаете новейший чип Snapdragon 8 Elite, отличные камеры и 7-летнюю поддержку ПО.

Google Pixel 9 Pro с 6,3-дюймовым экраном замыкает тройку лидеров. В Phone Arena назвали его лучшим компактным телефоном для любителей фотографии.

Самым доступным компактным смартфоном на рынке является Google Pixel 9a. Всего за 499 долларов вы получаете новейший чипсет Tensor G4, отличную двойную камеру, все возможности Google AI и 7 лет обновлений Android, как и во флагманской серии. В качестве альтернативы можно рассмотреть iPhone 16e.

Также обозреватели выделили Motorola Razr Ultra и Motorola Razr (2025). Эти «раскладушки» хоть и имеет 7-дюймовый основной экран, за счет механизма складывания они являются одними из самых компактных решений на рынке.

