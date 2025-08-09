Что почем на минской Комаровке в эти августовские выходные 1 9.08.2025, 20:15

Ягоды остаются в числе самых популярных покупок.

На прилавках минской Комаровки в эти августовские выходные представлен широкий ассортимент ягод, овощей и фруктов, свежей зелени. А что по ценам — узнали «Минск-Новости».

Журналисты предупреждают, закупиться дарами лета спешат многие горожане, потому будьте готовы, что за интересующим вас продуктом придется постоять хоть и в небольшой, но очереди.

В эти выходные ягоды остаются в числе самых популярных покупок. Сезон и упавшие цены сделали свое дело. Например, за 500 грамм крупного крыжовника просят 10 рублей. За такое же количество нежной малины — 8, как и за полный стакан ежевики. Черную и красную смородину предлагают от 8,50, клубнику — за 7−9. Голубика уже не так шокирует ценой: за крупные и красивые ягоды нужно заплатить 10−18 рублей, за те, что помельче, — 9−11. За кило черники просят порядка 9−13 рублей. Черешни на прилавках уже не так много, но если поискать, найдется за 16−20 рублей.

За «сладкую как мед» дыню просят от 3,90 за кг, арбузы чуть дешевле — 3−3,50.

За нектарины, абрикосы и персики в основном просят 6,90, 5,90 и 6−7 рублей соответственно. Сливы можно купить за 4,90.

Не падает спрос на груши и яблоки. Причем в наличии как отечественные образцы, так и привозные. Их стоимость разнится в диапазоне от 3 до 7−8 рублей.

Свежую зелень предлагают по сказочным ценам. Судите сами: практически все виды салата можно купить за 1,50, укроп, лук, щавель и петрушку — за 2, кинзу — за 3, рукколу — за 4, сельдерей — за 6,50.

Среди овощей самый ходовой, традиционно, белорусский картофель. Средняя стоимость за килограмм — от 3 до 4 рублей.

— Многие предпочитают покупать картофель не в магазинах возле дома или супермаркетах, а приезжают на Комаровку. Здесь и цены ниже, и выбор сортов намного больше, — отметила продавец.

Заморский батат тоже представлен на прилавках — от 9,50 и дороже.

На помидоры и огурцы цены вполне приятные. Так, за крепкие и крупные томаты разных цветов просят от 4,50 до 8 рублей, а за маленькие черри — 5−6. Огурцы в среднем предлагают за 3−6.

За белокочанную капусту просят от 1,50, за цветную — от 6 до 8 рублей, за брокколи — 8−10. Цены на раннюю свеклу начинаются от 2 рублей, крупная морковь нового урожая обойдется в 4−5. Разные виды перцев стоят от 3,50, баклажаны — от 4,90, стручковая фасоль — 8−10. Кабачки отдают за 2−2,90.

Цена на ранний репчатый лук тоже вполне адекватная — от 2,79 за кило. Чеснок все еще кусается — 14−16 рублей. Фасоль в среднем реализуют за 8−12 рублей, но можно найти варианты и чуть дешевле.

Что касается грибов, то шампиньоны продают за 6,50−7,90, а лисички — от 8 рублей за кило.

