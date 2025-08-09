«Будущее Беларуси принадлежит ее народу» 3 9.08.2025, 20:36

Европарламент сделал заявление по случаю пятой годовщины белорусской революции.

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента (AFET) Дэвид Макаллистер и глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, а также ее заместители — евродепутаты Томас Тобе и Михал Кабоско сделали заявление по случаю пятой годовщины белорусской революции «Солидарны с народом Беларуси» (перевод - сайт Charter97.org):

- 9 августа 2020-го года стало днем, когда народу Беларуси было отказано в праве на демократический выбор президента: результаты «выборов» были сфальсифицированы. Это вызвало широкое осуждение со стороны международного сообщества. Режим Лукашенко незаконно удержал власть.

В последующие пять лет режим строго контролировал все сферы общественной жизни. Демократические институты были расформированы, независимые голоса заглушены, мирный протест объявлен преступлением. Тысячи белорусов оказались в тюрьмах, в изгнании или под постоянным гнетом политических репрессий. Гражданские организации, независимые СМИ и учреждения культуры были закрыты или вынуждены уйти в подполье. Сегодня Беларусь — одна из самых репрессивных стран в мире.

Недавнее освобождение нескольких политзаключенных, включая Сергея Тихановского, принесло облегчение и надежду многим семьям. Но эти единичные случаи нельзя принимать за признак реальных перемен: машина репрессий продолжает работать в полную силу. Тысячи людей остаются за решеткой по политически мотивированным обвинениям, многие — в унизительных условиях, новые аресты происходят постоянно. Некоторые умерли в тюрьмах от пыток. Власти по-прежнему жестоко подавляют свободу слова, собраний и объединений. Люди живут под постоянным надзором, запугиванием и давлением; активисты в изгнании подвергаются арестам при возвращении на родину, а внутри страны — люди лишены основных прав. Родственников некоторых из них режим берет в заложники, шантажируя и сея страх.

Мы решительно осуждаем систематические нарушения прав человека, которые, как отмечено в докладах ООН, в том числе Управления Верховного комиссара по правам человека, могут квалифицироваться как преступления против человечности. Пытки, безосновательные аресты, насильственное изгнание, подавление гражданского общества, СМИ и оппозиции — это грубые нарушения международного права и основ демократии. Безнаказанность недопустима.

Растущая зависимость Лукашенко от Кремля — политическая, экономическая и военная — угрожает безопасности региона и суверенитету Беларуси, превращая ее в сателлита России. Мы категорически против внешнего вмешательства и убеждены, что будущее Беларуси должен определять только ее народ.

Мы призываем ЕС сохранять и усиливать давление на режим с помощью целевых санкций и международных механизмов привлечения к ответственности, включая действия в связи с соучастием Беларуси в войне России против Украины. Мы уверенно выступаем за демократическое и европейское будущее страны. Мы продолжаем сотрудничество с демократическими силами, гражданским обществом и международными партнерами для мирного перехода на основе демократии, верховенства права и уважения прав человека. Это включает постоянную политическую, финансовую и техническую помощь независимым СМИ, правозащитникам и демократическим активистам — как в изгнании, так и работающим под угрозой внутри страны.

Будущее Беларуси принадлежит ее народу, а не авторитарному режиму и не иностранной державе. Мы и впредь будем солидарны с народом Беларуси в их борьбе за свободную, суверенную и демократическую страну.

Жыве Беларусь!

