Путина могут арестовать на Аляске?

Ордер на арест российского правителя МУС выдал в 2023-ем году.

Встреча Путина и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске в США. Список потенциальных стран для проведения был очень ограничен из-за ордера на арест российского диктатора.

Почему же Путина не арестуют на территории Соединенных Штатов объяснили в CNN (перевод - «24 Канал»).

Путин, вероятно, уверен, что на Аляске, где планируется встреча лидеров, его не арестуют.

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина. В решении суда его обвиняют в ответственности в военном преступлении, а именно в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Однако, США, как и Россия, не подписали Римский статут, которым основан этот суд в 2002 году.

Как пишет СМИ, после выдачи ордера Путин избегал поездок в страны, поддержавшие решение МУС. По этой причине президент России пропустил, в частности, саммит в Южной Африке. В то же время он посетил Китай и Северную Корею, которые не подписывали соглашение.

Интересно то, что в 2023 году Владимир Путин посетил Монголию. Страна подписала документ МУС, который формально обязывает выполнить ордер. Тогда Монголия заявила, что руководствуется положением статьи 98 Римского статута о дипломатическом иммунитете глав государств.

- Суд отклонил это утверждение, заявив, что другая статья отменяет все иммунитеты. Коллегия судей отметила, что государства-члены «обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых распространяются ордера МУС, независимо от их официальной должности или гражданства», – добавляет издание.

