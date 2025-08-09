Синоптик: На следующей неделе погода будет радовать белорусов 1 9.08.2025, 20:47

Лето продолжается.

На следующей неделе погода будет радовать белорусов — будет умеренно тепло и комфортно. Средняя температура воздуха — около климатической нормы. Кратковременные дожди по-прежнему будут актуальны, но только в начале и в конце недели. При этом они распределятся по территории страны неравномерно. Об этом в эфире провластного ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоде скажется влияние атмосферных фронтов с запада Европы. В понедельник ночью на большей части территории, днем по северо-восточной половине ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью временами сильные дожди. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывы до 15−20 метров в секунду. Влажность воздуха до 90 процентов. Ночью от +11°C до +17 °C. Днем в понедельник — +18°C… +23°C.

Ближе к середине недели будет преобладать переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, умеренный. Влажность до 70 процентов. Преобладающая температура ночью от +9°C до +14°C, в дневные часы во вторник — +19°C… +24°C, в среду — +23°C… +28°C.

Предварительно, в начале второй половины недели Беларусь продолжит находиться в области высокого атмосферного давления, лишь в пятницу по северу страны станут поступать неустойчивые, влажные воздушные массы и принесут в эти районы кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность до 90 процентов. Ночью — +10°C… +15°C. Днем в четверг от +24°C в Витебске до +33°C в Бресте, в пятницу от +19°C по северо-западу до +27°C по югу страны.

В выходные погода ожидается неустойчивой и контрастной, а это значит, что локальных, кратковременных дождей избежать не удастся, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Влажность до 80 процентов. Ночью от +11°C до +17°C, в середине дня в субботу — +19°C… +24°C, в воскресенье — +22°C… +26°C.

