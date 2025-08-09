закрыть
«Белорусский рубль полетит следом за российским»

1
  • 9.08.2025, 21:20
  • 2,222
«Белорусский рубль полетит следом за российским»

Из-за снижения нефтегазовых доходов РФ.

Издание «Белорусы и рынок» спрогнозировало, что будет с белорусским рублем:

- Прогноз скучен: курс белорусского рубля к доллару в ближайшую неделю, скорее всего, останется примерно на месте. Но есть нюанс. Российский рубль сейчас держится на оптимизме, а под ногами у него падение нефтегазовых доходов и снижение ключевой ставки.

Если эта почва просядет, белорусский рубль полетит следом. А пока — всё стабильно. По-белорусски: пока гром не грянет, рубль не перекрестится.

