«Белорусский рубль полетит следом за российским»1
- 9.08.2025, 21:20
Из-за снижения нефтегазовых доходов РФ.
Издание «Белорусы и рынок» спрогнозировало, что будет с белорусским рублем:
- Прогноз скучен: курс белорусского рубля к доллару в ближайшую неделю, скорее всего, останется примерно на месте. Но есть нюанс. Российский рубль сейчас держится на оптимизме, а под ногами у него падение нефтегазовых доходов и снижение ключевой ставки.
Если эта почва просядет, белорусский рубль полетит следом. А пока — всё стабильно. По-белорусски: пока гром не грянет, рубль не перекрестится.