Конец путинизма 2 9.08.2025, 21:29

2,682

Системам, отрицающим свободу человека, обязательно придет конец.

Грядущие аляскинские переговоры Путина с Трампом и возможное окончание боевых действий в Украине ничего не добавляет к судьбе путинизма в России.

Это совершенно закатное, изжившее себя явление, напоминающее трухлявый гриб, которое обязательно свалится на бок и будет интересно разве что исследователям – «кротам истории», пишет телеграм-канал «СерпомПО».

Собственно, побоище 24 февраля, устроенное нам Путиным, Лавровым, Шойгу, Мишустиным и другими – второй акт марта 2014-го года, был последним рывком того понимания страны и мира, с которым высадился в Кремле десант случайных персонажей из города на Неве.

Ничем иным не мог закончиться убогий микс из ренессанса чекистской советчины, личного обогащения на основе приватизации государства и убогого империализма. Это чудище за четверть века не дало и не могло дать никакой хорошей перспективы стране. Поэтому побоище 24 февраля было последним зловонным дыханием твари, пожравшей страну, отчаянно-чванливым действом.

С 24 февраля прошло почти три с половиной года. Что мы видим? Ставка на военный успех давно бита, на фронтах творятся чудовищные вещи, говорящие о кошмарном состоянии российских вооруженных сил и промышленности. Бесконечная коррупция в верхах, о которой едва ли не ежедневно говорят официальные новости (это в дополнение к приватизации государства группой лиц). Экономика в руинах, уровень жизни падает. Ни одного действенного союзника у России нет – ни один безумец не признает того, что натворила верхушка, все ищут иные точки опоры в мире, никто не готов связать свою судьбу с агрессивными кремлевскими лузерами во всем. Перечислять можно долго, главное – ничего хорошего в этом ряду не будет.

Наследие путинизма ужасно и внутри страны, и на внешней арене. Следом за разгульными нулевыми, провальными десятыми, закатными двадцатыми, Россию ждут адские тридцатые. Правящая группировка буквально доконала страну.

В чём же был исторический смысл путинизма? В одном – довершить, наглядно доказать, что крах сначала Российской империи, а затем СССР не был случайным – системам, отрицающим свободу человека, его достоинство в современном мире обязательно придёт конец. Фукуяма с его «концом истории» был прав. Никакие мелкие реставраторы прошлого, озабоченные заслуженной «геополитической катастрофой» в исторической перспективе не способны повернуть время вспять.

Путинизм умирает. «Закрой за мной дверь, я ухожу». Да здравствует новый мир. Смотрите вперёд.

