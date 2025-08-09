закрыть
Дочь Кита Келлога обратилась к Трампу

4
  • 9.08.2025, 22:29
  • 3,952
Дочь Кита Келлога обратилась к Трампу
Меган Моббс
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Выбор президента США определит не только судьбу Украины.

Президент США Дональд Трамп находится на распутье. Однако нельзя менять суверенитет Украины в обмен на иллюзию стабильности.

Об этом заявила дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

- Все более очевидно, что президент Трамп находится на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя обменять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности, - пишет Меган Моббс, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Она также добавила, что выбор Трампа определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и всего свободного мира.

