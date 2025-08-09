«Лукашенко нужно остановить раз и навсегда» 3 9.08.2025, 21:50

Украинские депутаты поддержали борющихся белорусов.

Свое заявление по поводу пятилетия революции в Беларуси обнародовало украинское межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь».

«Настоящая Беларуси - это не режим Лукашенко. Настоящая Беларуси - это белорусские добровольцы, которые защищают Украину в составе полка Кастуся Калиновского и других подразделах Сил обороны Украины.

Это белорусские демократические силы, которые последовательно напоминают миру о важности борьбы с режимом», - отмечается в заявлении, которое опубликовал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Украинские депутаты заявили, что Лукашенко окончательно превратился на кремлевского помощника, который фактически передал территорию Беларуси в оккупацию России.

- Пока режим Лукашенко не наказан, Беларусь остается источником опасности для Европы. Это угроза Киеву, Вильнюсу, Варшаве, Риге и всей Европе. 2020-ый год был шансом остановить Лукашенко раз и навсегда - мир не воспользовался им.

Спустя пять лет режим Лукашенко продолжает совершать преступления против собственных граждан и других стран и сотрудничать с Россией и другими авторитарными режимами — Китаем, КНДР и Ираном, — подчеркнули депутаты.

