9 августа 2025, суббота, 22:51
Зеленский: Путин хочет повторить сценарий Крыма, но на этот раз не получится

5
  • 9.08.2025, 22:06
  • 2,032
Зеленский: Путин хочет повторить сценарий Крыма, но на этот раз не получится
Владимир Зеленский

Украина продолжит крепко стоять на своих четких позициях.

Российский диктатор Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

- Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным. Тактику Путина все хорошо видят, - отметил украинский президент.

По его словам, глава Кремля боится санкций и делает все, чтобы «соскочить с них».

- Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации украинской земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях, - добавил президент Украины.

Он отметил. что российскому диктатору это удалось и он даже не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на украинских границах, что в дальнейшем привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины.

- Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга украинской Херсонской области, Запорожья, полной территории Луганской области, Донецкой области, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья, - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что с учетом этого, Украина продолжит крепко стоять на своих четких позициях.

- Должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать, - подытожил он.

