Зеленский: Путин хочет повторить сценарий Крыма, но на этот раз не получится 5 9.08.2025, 22:06

2,032

Владимир Зеленский

Украина продолжит крепко стоять на своих четких позициях.

Российский диктатор Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

- Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным. Тактику Путина все хорошо видят, - отметил украинский президент.

По его словам, глава Кремля боится санкций и делает все, чтобы «соскочить с них».

- Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации украинской земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях, - добавил президент Украины.

Он отметил. что российскому диктатору это удалось и он даже не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на украинских границах, что в дальнейшем привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины.

- Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга украинской Херсонской области, Запорожья, полной территории Луганской области, Донецкой области, Крыма. Эту вторую попытку разделения Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья, - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что с учетом этого, Украина продолжит крепко стоять на своих четких позициях.

- Должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать, - подытожил он.

