«Мы чествуем необычайную стойкость белорусского народа» 9.08.2025, 22:18

Заявление президента Парламентской ассамблеи НАТО.

«Сегодня мы чествуем необычайную стойкость и решимость белорусского народа и его представителей в изгнании, которые продолжают готовиться к демократическим преобразованиям, поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии России и соучастия белорусского режима, а также выступать за будущее своей страны в составе европейской семьи», — такое заявление сделал президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло по случаю пятой годовщины «выборов» 2020-го года в Беларуси.

Перестрелло подчеркнул, что пять лет назад белорусский народ протестовал против фальсификации «выборов» и столкнулся с жестоким подавлением режима Лукашенко. Но эти события также инициировали борьбу за свободу.

Перестрелло подчеркнул, что недавнее освобождение блогера Сергея Тихановского после пяти лет заключения — «яркое напоминание о том, чего можно достичь благодаря международной солидарности и постоянному давлению».

«Однако многие другие политзаключенные по-прежнему находятся за решеткой, и мы призываем к их немедленному освобождению», — отметил президент ПА НАТО.

Он подчеркнул, что поддержка демократической Беларуси является как моральным императивом, так и стратегическим вкладом в безопасность Европы.

Парламентская ассамблея НАТО «никогда не отступит от своей твердой позиции в поддержке тех, кто борется за свободную, суверенную и демократическую Беларусь», заявил Перестрелло.

