FP: Еще не поздно спасти ООН 1.09.2025, 3:32

Сейчас настал исторический момент для реформ.

Организация Объединенных Наций переживает серьезный финансовый кризис. Генсек Антониу Гутерриш распорядился сократить расходы на 20%, что составит более $700 млн. Причина – возврат США около $1 млрд ранее выделенных средств и неопределенность в дальнейших взносах, а также задержки платежей другими странами, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Однако проблема не только в деньгах. При администрации президента Дональда Трампа США резко сократили участие в деятельности ООН, приостановили финансирование ряда агентств и вышли из ключевых структур. Это совпало с усилением конкурирующих международных организаций и снижением глобальной помощи развитию.

Кризис выявил серьезные структурные проблемы. За последние десятилетия ООН обросла десятками тысяч мандатов – поручений, отчетов и комитетов. В 2024 году организация провела 27 000 заседаний и выпустила 1 100 отчетов, многие из которых практически никто не использует. Более трети тем Генассамблеи обсуждаются ежегодно с 1990 года.

Недавний обзор мандатов показал колоссальную неэффективность. Среди предложений реформ — сокращение дублирующих функций, объединение агентств (например, УВКБ с Международной организацией по миграции, а ЮНЭЙДС с ВОЗ), а также концентрация на четырех ключевых направлениях: мир и безопасность, гуманитарная помощь, развитие и права человека.

Реализация этих мер потребует согласия 193 стран-членов, что крайне сложно. Однако Гутерриш, у которого осталось 16 месяцев на посту, намерен оставить реформу главным своим наследием. Эксперты называют нынешний кризис уникальным шансом превратить ООН в более компактную и эффективную структуру, способную отвечать вызовам XXI века.

