закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 4:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FP: Еще не поздно спасти ООН

  • 1.09.2025, 3:32
FP: Еще не поздно спасти ООН

Сейчас настал исторический момент для реформ.

Организация Объединенных Наций переживает серьезный финансовый кризис. Генсек Антониу Гутерриш распорядился сократить расходы на 20%, что составит более $700 млн. Причина – возврат США около $1 млрд ранее выделенных средств и неопределенность в дальнейших взносах, а также задержки платежей другими странами, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Однако проблема не только в деньгах. При администрации президента Дональда Трампа США резко сократили участие в деятельности ООН, приостановили финансирование ряда агентств и вышли из ключевых структур. Это совпало с усилением конкурирующих международных организаций и снижением глобальной помощи развитию.

Кризис выявил серьезные структурные проблемы. За последние десятилетия ООН обросла десятками тысяч мандатов – поручений, отчетов и комитетов. В 2024 году организация провела 27 000 заседаний и выпустила 1 100 отчетов, многие из которых практически никто не использует. Более трети тем Генассамблеи обсуждаются ежегодно с 1990 года.

Недавний обзор мандатов показал колоссальную неэффективность. Среди предложений реформ — сокращение дублирующих функций, объединение агентств (например, УВКБ с Международной организацией по миграции, а ЮНЭЙДС с ВОЗ), а также концентрация на четырех ключевых направлениях: мир и безопасность, гуманитарная помощь, развитие и права человека.

Реализация этих мер потребует согласия 193 стран-членов, что крайне сложно. Однако Гутерриш, у которого осталось 16 месяцев на посту, намерен оставить реформу главным своим наследием. Эксперты называют нынешний кризис уникальным шансом превратить ООН в более компактную и эффективную структуру, способную отвечать вызовам XXI века.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип