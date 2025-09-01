В ЕС призвали дать отпор Трампу 1.09.2025, 5:00

Уступок не будет.

Евросоюз должен быть готов отказаться от торгового соглашения с США, если Вашингтон ответит на цифровые законы Брюсселя, предупредила глава антимонопольного ведомства ЕС Тереса Рибера, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, блок не должен «поддаваться искушению подчиняться чужим интересам» и обязан отстаивать свои регуляторные полномочия, включая законы о цифровых сервисах (DSA) и цифровых рынках (DMA). «Мы не можем принимать любые их требования. Мы не можем быть подчинены воле третьей страны», — заявила Рибера в интервью Financial Times.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение, заключенное с США в июле, шагом к «стабильности и предсказуемости» в трансатлантических отношениях. Однако вскоре после публикации деталей сделки Трамп пригрозил ввести тарифы и экспортные ограничения против стран, чьи законы «дискриминируют» американские технологических компании.

Рибера подчеркнула, что ЕС пытался восстановить доверие к США, но уступок в вопросах регулирования не будет. «Если есть попытки все пересмотреть, то вопрос: будет ли вообще соглашение?» — сказала она.

Трамп выступил с угрозами на фоне расследований ЕС против крупных американских игроков, включая X, Apple и Meta. Рибера заверила, что Брюссель не остановит антимонопольные расследования и реализацию цифрового законодательства из-за давления Вашингтона: «Компании получают огромные прибыли на нашем рынке, но подчиняются тем же законам, что и остальные».

ЕС уже начал выполнение сделки, снизив тарифы на ряд американских товаров. Но в случае новых мер США Брюссель оставляет за собой право пересмотреть обязательства.

