Европа запустила «механизм возобновления» санкций против Ирана 1.09.2025, 5:43

Великобритания, Франция и Германия потеряли терпение.

Франция, Великобритания и Германия инициировали «механизм возобновления» санкции против Ирана, что стало дипломатической победой для США. Решение запускает 30-дневный отсчет до восстановления санкций ООН, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года. Это означает эмбарго на поставку оружия, запрет на обогащение урана и на испытания и передачу баллистических ракет, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Европейские страны не хотели принимать это решение ранее. В 2020 году они воздержались от восстановления санкций и выступили против аналогичной инициативы США. Однако, как заявили министры иностранных дел трех стран, они предприняли «всеобъемлющие усилия доброй воли» для достижения соглашения, но «прошло более шести лет с тех пор, как Иран публично прекратил выполнение своих обязательств».

В 2021 году режим обогатил уран до 60% чистоты — почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. В этом году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выявило скрытую активность Ирана в области ядерных исследований и признало, что страна нарушает «Соглашение о гарантиях», ключевой элемент «Договора о нераспространении ядерного оружия».

Даже после поражения в июньской 12-дневной войне Иран продолжает препятствовать проверкам западных инспекторов, не разрешает инспекторам МАГАТЭ осматривать поврежденные объекты и скрытый обогащенный уран.

Решение Европы усилит изоляцию Ирана: курс риала уже обвалился до более чем миллиона за доллар. Вместе с существующими американскими санкциями «snap-back» создает дополнительное экономическое и политическое давление.

США подчеркнули, что двери для дипломатии остаются открыты. Россия и Китай могут попытаться заблокировать санкции в ООН, но не смогут наложить вето, что делает европейскую инициативу важным шагом в глобальной дипломатической игре.

