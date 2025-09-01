Зеленский: Убийство Парубия расследуют «фактически круглосуточно»
Работают МВД и СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что полиция, СБУ и прокуратура «фактически круглосуточно» расследуют убийство экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
«Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка — по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат», — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.
30 августа во Франковском районе Львова был убит Андрей Парубий. В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде.