Зеленский: Убийство Парубия расследуют «фактически круглосуточно» 1.09.2025, 6:00

Андрей Парубий

Работают МВД и СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что полиция, СБУ и прокуратура «фактически круглосуточно» расследуют убийство экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

«Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка — по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура. Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат», — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

30 августа во Франковском районе Львова был убит Андрей Парубий. В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде.

