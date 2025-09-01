Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан2
Возможного убийцу задержали в Хмельницкой области Украины.
Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия», — написал он в Telegram.
По словам украинского президента, сейчас продолжаются необходимые следственные действия.
«Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — добавил Зеленский.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.
Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия произошло 30 августа во Франковском районе Львова.
В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. В украинского политика выпустили восемь пуль.