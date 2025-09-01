закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 9:09
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан

2
  • 1.09.2025, 7:34
  • 8,550
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан
Андрей Парубий
Фото: Charter97.org

Возможного убийцу задержали в Хмельницкой области Украины.

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия», — написал он в Telegram.

По словам украинского президента, сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

«Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены», — добавил Зеленский.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия произошло 30 августа во Франковском районе Львова.

В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. В украинского политика выпустили восемь пуль.

