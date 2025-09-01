Как Болгария спасла Украину в начале войны 3 1.09.2025, 7:40

Подробности от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Треть оружия, которое ЕС поставлял Украине с начала полномасштабной войны, происходит из Болгарии. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в страну, пишет BGNES в воскресенье, 31 августа.

Она отметила, что Болгария имеет сильную оборонную промышленность и является единственной страной, где крупнейшим частным работодателем является компания оборонной промышленности. Страна производит большое количество боеприпасов и взрывчатки, что в частности поставляется в Украину.

«Здесь вы производите большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые поддерживают Украину и ее борьбу за свободу. С начала войны треть оружия, которое использует Украина, происходит из Болгарии. Болгария делает активный вклад в оборону и безопасность как Украины, так и Европы», — отметила Фон дер Ляйен.

