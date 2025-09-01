закрыть
Ждать ли рывка доллара осенью

2
  • 1.09.2025, 7:44
  • 2,550
Прогноз от эксперта.

Осень не обещает похолодания на финансовом рынке. Как на мировом, так и на белорусском внутреннем валютном рынке происходит ряд интересных событий. Каких курсов валют ждать в первую неделю осени, рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Снижение курса доллара

На прошлой неделе обменный курс белорусского рубля к доллару США продолжил колебания в относительно узком коридоре от USD/BYN 2,9825 в начале недели до 2,9731 к окончанию торговой пятидневки. По итогам недели курс доллара снизился на белорусском рынке на -0,20%, к началу года смягчение курса складывается на уровне -14,41%. Примечательно, что в последний день месяца объём торгов резко увеличился до 32,136 млн долларов США и в целом за неделю объём торгов долларом составил 85,651 млн долларов.

Курс российского руля на белорусском валютном рынке остался практически без изменений. За неделю в номинальном значении он остался на уровне RUBBYN 3,6933 за 100 российских рублей, снизившись на -0,01%. Объём торгов за неделю сложился в размере 15 721,670 млн рублей, что соответствует средним значениям.

На российском финансовом рынке курс доллара оставался вблизи 80,0 рублей за «бакс» без существенных колебаний. Правда, как это часто бывает из-за раннего закрытия белорусских торгов, к окончанию торгов в пятницу курс доллара на российском рынке опустился 79,90 рублей.

Не исключено, что это укрепление доллара найдёт своё подтверждение и на белорусском рынке в первые дни начавшейся недели.

В целом, российский рубль чувствует себя на внутреннем рынке вполне комфортно. Внутренний спрос на рубли существенно превышает спрос на иностранную валюту и никаких опровергающих аргументов этому факту пока не предвидится. Кроме того, начавшийся в Китае четырёхдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества подтверждает тенденцию на миграцию капитала в сторону, противоположную доллару и евро.

Важные новости предстоящей недели

На мировом финансовом рынке на текущей неделе может сформироваться важный новостной фон накануне сентябрьского заседания ФРС США. После выступления руководителя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хилле высока вероятность, что ФРС может пойти на понижение процентной ставки. Точки над «i» могут быть расставлены в четверг и пятницу после публикации статистики рынка рабочей силы (15:15 и 15:30 по Минску 4 и 5 сентября соответственно). Именно эти данные могут стать той каплей, которая переполнит чашу терпения ФРС.

Это же статистика может подтолкнуть цену золота к новым вершинам, на которые металл взошёл в конце прошлой недели. Цена фьючерса на нью-йоркской СОМЕХ в пятницу вечером закрепилась выше 3530 долларов за унцию и прошлая неделя закрылась на исторических максимумах. На фоне геополитической неопределённости, слабых данных из Штатов и накануне осеннего спроса не металл в Индии золото вплотную приближается к пробитию сопротивления на 3600 долларов за унцию.

Прогноз по валютам

Таким образом, на текущей неделе курс доллара на белорусском рынке с высокой вероятностью остаётся около текущих значений с минимальными движениями вверх или вниз. Российский рубль имеет шансы на некоторое укрепление на белорусском валютном рынке, но общая картина без существенных изменений

Написать комментарий

