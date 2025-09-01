Режим Лукашенко стоит на пороге потрясений 3 1.09.2025, 7:57

У экономики России начались проблемы.

В российской экономике началась рецессия. Это пока еще не официально, но детали уже не имеют большого значения. Экономический спад измеряется пока десятыми долями процента, но все лучшее для российской экономики еще впереди. А экономике Беларуси самое время начать готовиться к худшему. Чтобы не было потом в жизни неприятных сюрпризов, пишет planbmedia.io.

По оценке экономистов Внешэкономбанка, во втором квартале ВВП России сократился на 0,6 процента, сообщил РБК. Об этом сказал экономист банка Андрей Клепач на закрытом заседании Столыпинского клуба. По итогам первого квартала сокращение ВВП составило те же 0,6 процента. А снижение экономики два квартала подряд уже считаются технической рецессией.

Хотя пока это еще не официально. Потому что Росстат данных о результатах второго квартал не сообщал. Но по его оценке в годовом выражении темп прироста российской экономики замедлился до 1,1 процента по итогам полугодия. В первом квартале экономика России выросла на 1,4 процента. Так что снижение во втором квартале более чем вероятно.

Тем более, что в гражданском секторе экономики рецессия началась уже давно. Скромные цифры роста ВВП получаются за счет военной продукции. Производства бомб и снарядов, которые приносят много вреда, но не приносят экономике никакой пользы.

Тем не менее, российские власти обещают, что по итогам года экономика вырастет не меньше чем на 1,5 процента. Не связанные с властями экономисты скромнее в своих ожиданиях. По оценке экспертов «Ренессанс Капитал», рост по итогам года будет меньше одного процента.

И все это не оставляет белорусским властям никаких шансов на исполнение их прогнозов. Тем более, что белорусская экономика и так уже спотыкается на обе ноги. За июль снижение ВВП составило 2,7 процента. Правда случилось это из-за смещения сроков уборки урожая. Но при падающей экономике России шансов восстановиться у белорусской экономики немного.

