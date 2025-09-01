закрыть
«Пропал весь бензин, продают только по талонам»

7
  • 1.09.2025, 8:07
  • 9,564
«Пропал весь бензин, продают только по талонам»

Топливный кризис затронул не только российские регионы.

Топливный кризис России затронул и оккупированные Кремлем территории Украины. На захваченной части Луганской области с заправок пропал весь бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ и паблики, заметил «Диалог».

В оккупационной администрации утверждают, что отсутствие бензина связано с перебоями в поставках и «повышенным потребительским спросом на топливо, наблюдаемым в течение последних двух недель».

Пропагандисты подтверждают, что в течение двух недель на местных заправках бензин был в дефиците: заправиться можно было не везде и не всегда. Сообщается, что часто топливо продавали лишь «юрлицам» по талонам.

«Местные рассказывают: где-то 95-й все же можно найти, но отпускают не больше 20 литров в одни руки», – рассказывают пропагандисты.

