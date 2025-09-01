«Пропал весь бензин, продают только по талонам»7
- 1.09.2025, 8:07
Топливный кризис затронул не только российские регионы.
Топливный кризис России затронул и оккупированные Кремлем территории Украины. На захваченной части Луганской области с заправок пропал весь бензин марок АИ-92 и АИ-95.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ и паблики, заметил «Диалог».
В оккупационной администрации утверждают, что отсутствие бензина связано с перебоями в поставках и «повышенным потребительским спросом на топливо, наблюдаемым в течение последних двух недель».
Пропагандисты подтверждают, что в течение двух недель на местных заправках бензин был в дефиците: заправиться можно было не везде и не всегда. Сообщается, что часто топливо продавали лишь «юрлицам» по талонам.
«Местные рассказывают: где-то 95-й все же можно найти, но отпускают не больше 20 литров в одни руки», – рассказывают пропагандисты.