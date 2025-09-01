Белорусских школьников ждет «сюрприз» на 1 сентября 6 1.09.2025, 8:23

2,856

иллюстративное фото

Учителя требуют «строжайшую форму».

В соцсетях бурно обсуждают 1 сентября, заметил Telegram-канал «Хартия-97%». В одной из белорусских школ классная руководительница потребовала от детей «строжайшую» форму и даже велела прийти с красно-зелёными флажками или шариками. Родители возмущены такими словами и считают, что к Дню знаний они совсем не уместны.

Многие отмечают: вместо праздничного настроения, создается впечатление, что ведешь ребенка в концлагерь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com