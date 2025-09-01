Белорусских школьников ждет «сюрприз» на 1 сентября

Белорусских школьников ждет «сюрприз» на 1 сентября6
- 1.09.2025, 8:23
- 2,856
Учителя требуют «строжайшую форму».
В соцсетях бурно обсуждают 1 сентября, заметил Telegram-канал «Хартия-97%». В одной из белорусских школ классная руководительница потребовала от детей «строжайшую» форму и даже велела прийти с красно-зелёными флажками или шариками. Родители возмущены такими словами и считают, что к Дню знаний они совсем не уместны.
Многие отмечают: вместо праздничного настроения, создается впечатление, что ведешь ребенка в концлагерь.