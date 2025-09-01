закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских школьников ждет «сюрприз» на 1 сентября

6
  • 1.09.2025, 8:23
  • 2,856
Белорусских школьников ждет «сюрприз» на 1 сентября
иллюстративное фото

Учителя требуют «строжайшую форму».

В соцсетях бурно обсуждают 1 сентября, заметил Telegram-канал «Хартия-97%». В одной из белорусских школ классная руководительница потребовала от детей «строжайшую» форму и даже велела прийти с красно-зелёными флажками или шариками. Родители возмущены такими словами и считают, что к Дню знаний они совсем не уместны.

Многие отмечают: вместо праздничного настроения, создается впечатление, что ведешь ребенка в концлагерь.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип