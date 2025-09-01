Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания2
Украинские правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия дал первые показания, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства», — отметил президент.
Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия произошло 30 августа во Франковском районе Львова.
В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. В украинского политика выпустили восемь пуль.