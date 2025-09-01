закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

2
  • 1.09.2025, 8:29
  • 4,500
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания

Украинские правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия дал первые показания, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства», — отметил президент.

Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия произошло 30 августа во Франковском районе Львова.

В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. В украинского политика выпустили восемь пуль.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип