Польские байкеры посетили Куропаты

Польские байкеры посетили Куропаты1
- 1.09.2025, 8:38
- 1,688
Ранее им запретили въезд в Россию.
Польские байкеры из ассоциации «Люблю Польшу» (Stowarzyszenie Kocham Polskę) 30 августа посетили Куропаты, чтобы отдать дань памяти погибшим жертвам советского террора.
Ранее польские байкеры провели акцию памяти в России у мемориала «Медное» под Тверью (там похоронено более шести тысяч польских военных, расстрелянных в СССР в 1940 году). После этого им запретили въезд в Россию. На байкеров составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.
Российская пропаганда назвала их акцию в Твери провокацией и заявила, что байкеры «скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи».