1 сентября 2025, понедельник, 9:10
Польские байкеры посетили Куропаты

1
  • 1.09.2025, 8:38
  • 1,688
Фото: Stowarzyszenie Kocham Polskę

Ранее им запретили въезд в Россию.

Польские байкеры из ассоциации «Люблю Польшу» (Stowarzyszenie Kocham Polskę) 30 августа посетили Куропаты, чтобы отдать дань памяти погибшим жертвам советского террора.

Ранее польские байкеры провели акцию памяти в России у мемориала «Медное» под Тверью (там похоронено более шести тысяч польских военных, расстрелянных в СССР в 1940 году). После этого им запретили въезд в Россию. На байкеров составили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

Российская пропаганда назвала их акцию в Твери провокацией и заявила, что байкеры «скандировали антироссийские лозунги и оставили после себя националистические надписи».

