Путин лежит и хвостиком помахивает Михаил Крутихин

1.09.2025, 8:48

1,818

Почему Китаю и Индии выгодна война в Украине.

Встретил такое предположение: Си и Моди вдвоём заставят Путина прекратить войну.

Красиво, но что-то здесь не склеивается. А зачем?

Трампа уесть? В исторических масштабах и перспективах Китая и Индии Трамп с его тарифами-пошлинами – явление кратковременное, преходящее.

Путина под себя положить? Так он и так под ними лежит и хвостиком помахивает. Никуда не денется.

И китайцам, и индийцам путинская война – огромное благо. И экономическое, и политическое.

Михаил Крутихин, «Фейсбук»

