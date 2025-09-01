Путин лежит и хвостиком помахивает
- Михаил Крутихин
- 1.09.2025, 8:48
Почему Китаю и Индии выгодна война в Украине.
Встретил такое предположение: Си и Моди вдвоём заставят Путина прекратить войну.
Красиво, но что-то здесь не склеивается. А зачем?
Трампа уесть? В исторических масштабах и перспективах Китая и Индии Трамп с его тарифами-пошлинами – явление кратковременное, преходящее.
Путина под себя положить? Так он и так под ними лежит и хвостиком помахивает. Никуда не денется.
И китайцам, и индийцам путинская война – огромное благо. И экономическое, и политическое.
Михаил Крутихин, «Фейсбук»