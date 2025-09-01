закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 9:10
В каких странах находили динозавров

1
  1.09.2025, 9:01
Беларусь на инфографике не отмечена.

Окаменелости динозавров находили на всех континентах. Описаны виды динозавров из 51 страны и Антарктиды. По тридцать и более видов были описаны в 12 странах: Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Монголия, Южная Африка, Испания, Великобритания и США, пишет Naked science.

Лидерами по количеству таких находок оказались Соединенные Штаты и Китай — более 320 видов в каждой стране. Они имеют разнообразную геологию, а также у них сохранились одни из самых полных геологических разрезов мезозоя.

Отметим, что Беларусь на инфографике не отмечена.

