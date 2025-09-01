Банки приготовили белорусам целый ряд изменений 1.09.2025, 9:17

Ограничение Visa, новые комиссии и акции.

Белорусам в начале сентября следует приготовиться к тому, что их карточки временно будут недоступны из-за технических работ на стороне банков.

Поэтому обязательно выясняйте, устраивает ли их ваша финансовая организация, чтобы в первые дни сентября (и начале рабочей недели) не остаться без наличных денег или, к примеру, возможности вовремя оплатить кредит.

А теперь обо всех важных изменениях в работе банковского сектора, включая новшество платежной системы Visa, пишет tochka.by.

Нацбанк не меняет РВСР

Финансовый регулятор оставляет прежними в сентябре показатели расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Это следует из обновленной информации Нацбанка.

Проценты, актуальные для граждан, останутся на уровне июля и августа:

для новых безотзывных вкладов со сроком возврата больше года – 15,64% годовых

для новых кредитов, кроме льготных, – 19,10% годовых.

Показатель РВСР – это, говоря просто, верхняя планка годовых процентных ставок по банковским продуктам.

Его изменение в большую или меньшую сторону приводит, соответственно, к росту или снижению ставок.

Visa меняет порядок входа в бизнес-лаунджи

С 1 сентября платежная система Visa вводит новые условия бесплатного посещения бизнес-залов аэропортов по картам белорусских банков.

Новшество касается владельцев премиальных карт Альфа Банка, Белагропромбанка, Беларусбанка, Белгазпромбанка, БНБ Банка, БСБ Банка, Нео Банка Азия, Банка «Решение», МТБанка, Паритетбанка, Приорбанка, СтатусБанка, Технобанка, Цептер Банка и Банка РРБ.

Теперь в течение 35 дней до посещения зала им нужно сделать покупки на cумму от Br700 (Visa Platinum), от Br1000 (Visa Signature) и от Br1400 (Visa Infinite) в эквиваленте.

Операции должны проводиться по той карте, по которой ее владелец планирует посещать бизнес-лаундж.

«В расчет оборота включаются все операции покупок, совершенных в оборудовании белорусских банков, а также в оборудовании зарубежных банков», – уточнила Visa.

Транзакции за последние пять дней перед перелетом не учитываются.

Другие сервисы по премиальным картам Visa доступны их обладателям независимо от уровня расходов.

Есть и другие изменения для владельцев таких карт в новом месяце.

Так, Приорбанк сообщает, что с 2 сентября по Visa Infinite количество проходов в бизнес-залы Dragon Pass с помощью Visa Airport Companion для владельца карты станет безлимитным, а гостям клиента будут доступны три прохода.

Белагропромбанк перезаключает договоры

С 1 сентября Белагропромбанк вносит изменения в публичную оферту на заключение договора:

текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается с помощью платежной карточки

на оказание услуги «SMS-информирование».

Напомним, оферта – предложение заключить договор на конкретных условиях. Она считается принятой и становится договором, если ее получатель соглашается на эти условия.

Кроме того, с 1 сентября Белагропромбанк прекращает обслуживание карточек «Белкарт» с продленным сроком действия.

Финансовая организация советует клиентам заменить их – сделать это можно и дистанционно.

Сбер Банк сообщает о дополнительной комиссии

Сбер Банк (Беларусь) информирует о том, что с 1 сентября дополнительное вознаграждение за перевод в тайских батах через корреспондентские счета «ностро» Московского кредитного банка составит 0,4% от суммы (минимум ₽3 тыс., или Br111 в эквиваленте).

Альфа Банк меняет условия пополнения вкладов

С 2 сентября Альфа Банк приостанавливает пополнение некоторых действующих вкладов.

К ним относится «Альфа Вклад» (безотзывный в белорусских рублях) по договорам срочного банковского вклада, заключенным в период с 5 марта 2025-го по 30 апреля 2025-го (включительно) на 18 месяцев.

Возможность ограничивать пополнение вкладов прописана в заключенных договорах, отметили в банке.

Кроме того, до 14 сентября (включительно) Альфа Банк продлевает срок действия «Акционного предложения №92» с начислением 10% бонусов за оплаты на маркетплейсах.

Это предложение актуально для клиентов, которые впервые оформили пакет решений в период акции.

Банк БелВЭБ увеличивает кешбек

Банк БелВЭБ в сентябре начисляет повышенный возврат денег в размере 5% в категории «Парикмахерские и салоны красоты» (МСС-код – 7230). Барбершопы сюда тоже входят.

Условия акции распространяются на карты из любого пакета услуг линейки «Все».

Кешбек по категории месяца начисляется автоматически и не требует дополнительного подключения, напомнили в финансовой организации.

При расчете учитываются безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) карточкой, отраженные по счету в течение сентября.

Паритетбанк и Приорбанк закрывают отделения

С 1 сентября приостанавливает работу отделение №9 Паритетбанка в Жлобине по ул. Первомайская, 41/1б.

«Дальнейшее обслуживание клиентов будет осуществляться в отделении №12 в Бобруйске (ул. Островского, 48)», – сообщает финансовая организация.

А с 15 сентября начнется ремонт в дополнительном офисе 100/17 Приорбанка. Он находится в Минске на пр. Независимости, 172.

Пока идут ремонтные работы, банк будет обслуживать клиентов в ближайшем отделении. Его адрес – пр. Независимости, 168/2.

Это отделение откроется 15 сентября в 11:00.

Банк ВТБ (Беларусь) снижает ставку

С 15 сентября Банк ВТБ (Беларусь) изменяет годовую ставку, начисляемую на остаток средств на счетах в белорусских рублях, для владельцев карт Signature тарифного плана «Привилегия Лайт».

Ее величина будет уменьшена на один пункт – с 3 до 2%.

Технобанк объясняет технические детали М-банкинга

С 15 сентября у Технобанка вступает в силу новая редакция договора по оказанию услуг дистанционного обслуживания.

В ней сказано, что платежный инструмент «Мобильный банк» может быть установлен только на смартфоны с операционной системой IOS (версия не ниже 13.0) или Android (версия не ниже 6.0).

При этом для выполнения операции по переводу денег с участием реквизитов карточки другого банка требуется Android 10.0 и выше.

Цептер Банк меняет перечень вознаграждений

С 15 сентября Цептер Банк будет брать другую плату за безналичное зачисление денег в иностранной валюте на счета граждан.

Теперь она составит 2,3% от суммы перевода (минимум Br20).

