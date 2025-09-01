закрыть
Ответ из Пекина

  • Вадим Денисенко
  • 1.09.2025, 9:25
  • 2,958
Вадим Денисенко

Переговорам Путин-Си предшествовал ряд важных заявлений.

В течение суток имеем, как минимум, два таких заявления. Министр иностранных дел Турции заявил, что Россия согласилась отказаться от территориальных претензий на четыре области и требует лишь отдать ей всю Донецкую.

Параллельно заместитель Лаврова Рябков дал ряд заявлений о том, что нельзя допустить пересмотра договоренностей, которые были достигнуты на Аляске и, параллельно, в срыве этих договоренностей обвинил Европу. Правда, о сути этих договоренностей не сказал ничего.

Почему это важно?

Заявление турецкого министра состоялось после встречи с американской делегацией и, похоже, он озвучил то, что не с руки было озвучивать американцам.

Заявление Рябкова важно россиянам именно перед визитом Путина в Китай. Это заявление — часть попыток РФ показать свою субъектность (Россия как бы на равных говорит с США, а им мешают какие-то европейцы).

Я остаюсь при мнении, что игра Путина — попытаться предложить Китаю и США посредничество в их будущих переговорах, хотя мне кажется — это миф, потому что Россия не нужна ни первым, ни вторым для переговоров. Но Россия будет играть в эту игру до конца — другого пути у Путина просто нет.

Что касается Украины, то здесь, похоже, Россия выдвинула предложение отдать ей Донбасс и снять большинство санкций в обмен на доступ США к ресурсам РФ. Плюс можно обсудить уменьшение ядерного потенциала и это продать миру как изменение имиджа России. В Кремле прекрасно понимают — без соглашения с США Москва скатывается в политический вассалитет Китая (пока они только технологически зависимы). Но одновременно с этим пониманием, Путин продолжает мыслить как лидер супердержавы, которая никогда не идет на более широкие уступки. Но если говорить шире — от всего этого блефа зависит будущее России на ближайшие 20-30 лет.

Главным сдерживающим фактором в этом всем блефе, кроме нас, является Европа. И Европа пока не имеет ответа на два базовых вопроса: безопасность и где она в этой схеме экономически. Без ответа на эти вопросы позиция ЕС, думаю, не будет меняться.

Китай явно не заинтересован в том, чтобы эта игра увенчалась успехом. Поэтому в Пекине Путин сможет получить лишь один ответ: какое-то время в торговых отношениях между Москвой и Пекином особо ничего не изменится. Но статус посредника в переговорах США-Китай Путин не получит.

Война продолжится. Быстрых решений не будет.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

