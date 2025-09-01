закрыть
1 сентября 2025, понедельник
Последний день августа побил температурные рекорды

  • 1.09.2025, 9:37
Последний день августа побил температурные рекорды

Сразу в шести городах.

Согласно данным метеостанций Белгидромета, которые публикуются ведомством в открытом доступе, сразу в нескольких городах Беларуси были побиты температурные рекорды.

Это заметили в ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie. Один из рекордов продержался более 30 лет — в Гомеле в воскресенье наблюдалась температура +32, что выше рекорда, установленного в 1992 году, когда была зафиксирована температура +31,9.

Другие рекордные максимумы в Беларуси за 31 августа:

Березино +31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году);

Ганцевичи +32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году);

Жлобин +33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году);

Пинск +32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году);

Житковичи +32,6 (предыдущий +32,5 в 2024 году).

