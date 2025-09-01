Последний день августа побил температурные рекорды
- 1.09.2025, 9:37
Сразу в шести городах.
Согласно данным метеостанций Белгидромета, которые публикуются ведомством в открытом доступе, сразу в нескольких городах Беларуси были побиты температурные рекорды.
Это заметили в ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie. Один из рекордов продержался более 30 лет — в Гомеле в воскресенье наблюдалась температура +32, что выше рекорда, установленного в 1992 году, когда была зафиксирована температура +31,9.
Другие рекордные максимумы в Беларуси за 31 августа:
Березино +31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году);
Ганцевичи +32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году);
Жлобин +33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году);
Пинск +32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году);
Житковичи +32,6 (предыдущий +32,5 в 2024 году).