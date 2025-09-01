Последний день августа побил температурные рекорды 1.09.2025, 9:37

Сразу в шести городах.

Согласно данным метеостанций Белгидромета, которые публикуются ведомством в открытом доступе, сразу в нескольких городах Беларуси были побиты температурные рекорды.

Это заметили в ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie. Один из рекордов продержался более 30 лет — в Гомеле в воскресенье наблюдалась температура +32, что выше рекорда, установленного в 1992 году, когда была зафиксирована температура +31,9.

Другие рекордные максимумы в Беларуси за 31 августа:

Березино +31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году);

Ганцевичи +32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году);

Жлобин +33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году);

Пинск +32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году);

Житковичи +32,6 (предыдущий +32,5 в 2024 году).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com