Белорусов, которые живут за границей, но приезжают на родину, стали вызывать в КГБ 11 1.09.2025, 10:08

7,856

Даже тех, кто не участвовал в протестах.

Белорусов, которые возвращаются из-за границы домой, стали вызывать на профилактические беседы. Очередь дошла даже до тех, кто не участвовал в протестах после президентских выборов в Беларуси 2020 года и не критиковал власть, сообщает «Немецкая волна».

О чем спрашивают силовики белорусов?

Жительница Гродненской области рассказала DW, что по прибытии домой ее по телефону вызвали на разговор в местное управление КГБ. «Я давно живу за границей, редко, но все же приезжаю в Беларусь - к родным, за документами, - рассказала она. - На границе ко мне не было вопросов, в протестах не участвовала, поэтому очень удивилась, когда меня вызвали».

Собеседница признается, что сотрудник КГБ сразу предупредил: явка обязательна, иначе привлекут к ответственности. Во время беседы, по словам женщины, ее подробно расспрашивали, чем она занимается за границей, с кем общается, пытались ли ее вербовать местные спецслужбы, читает ли она запрещенные в Беларуси ресурсы, на какие сообщества подписана, как относится к действующей власти и почему предпочитает жить за границей.

Вызов в КГБ по телефону - это законно?

Как пояснил DW белорусский юрист, по закону «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» гражданин обязан явиться на такую беседу, причем вызвать могут даже по телефону или сообщением в мессенджере. В случае неявки могут завести административное дело по ст. 23.4 КоАП, что грозит штрафом от 2 до 50 базовых величин (84-2100 рублей, это 24-600 евро) или административным арестом.

«Во время профилактической беседы сотрудник правоохранительных органов рассказывает об общественной опасности правонарушения, какие за это могут быть последствия, и убеждает человека не нарушать закон, - поясняет эксперт. - Обычно такие беседы проводятся с гражданами, которые уже совершили правонарушение. Но формально поводом может стать "основание полагать", что человек может преступить закон».

Юрист говорит, что законом в Беларуси установлена только примерная продолжительность профилактической беседы - в пределах одного часа, но на практике разговор может длиться и дольше. «Во время профилактической беседы нельзя проводить допрос, но может быть скрытое оперативное мероприятие - например, аудиозапись разговора, это нужно учитывать, - говорит собеседник. - По закону, осмотр телефона может быть либо с согласия его владельца, либо по постановлению прокурора. На практике люди, опасаясь, что их могут задержать, отдают на изучение свой мобильный. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы в телефоне не было материалов, которые силовики могут использовать для политического преследования».

«Все мои ответы записали, - продолжает она. - Потом сотрудник спросил, знаю ли я, что такое измена государству. Я ответила, что слышала о таком только в советских фильмах. Тогда он с листа зачитал, какие действия могут расценивать как измену, какая за это грозит ответственность. И я должна была подписать документ, что мне все это разъяснили». По словам собеседницы, у нее сложилось впечатление, что «сотрудники выполняют какой-то план по профилактике». «Все прошло достаточно сухо и формально», - говорит она.

Известно, что на такие же беседы вызывают и в минское КГБ, особое внимание уделяется тем, кто приезжает в Беларусь редко, несколько раз в год. Тема для разговора все та же - предупреждение об ответственности за измену родине. Речь идет о статье 356 УК. Под изменой понимают «выдачу государственных секретов, шпионаж, переход на сторону врага в период войны или иное умышленное содействие иностранному государству или организации (или их представителям) в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности РБ». Наказание - лишение свободы от 7 до 15 лет, для чиновников или силовиков - от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

