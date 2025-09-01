закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов, которые живут за границей, но приезжают на родину, стали вызывать в КГБ

11
  • 1.09.2025, 10:08
  • 7,856
Белорусов, которые живут за границей, но приезжают на родину, стали вызывать в КГБ

Даже тех, кто не участвовал в протестах.

Белорусов, которые возвращаются из-за границы домой, стали вызывать на профилактические беседы. Очередь дошла даже до тех, кто не участвовал в протестах после президентских выборов в Беларуси 2020 года и не критиковал власть, сообщает «Немецкая волна».

О чем спрашивают силовики белорусов?

Жительница Гродненской области рассказала DW, что по прибытии домой ее по телефону вызвали на разговор в местное управление КГБ. «Я давно живу за границей, редко, но все же приезжаю в Беларусь - к родным, за документами, - рассказала она. - На границе ко мне не было вопросов, в протестах не участвовала, поэтому очень удивилась, когда меня вызвали».

Собеседница признается, что сотрудник КГБ сразу предупредил: явка обязательна, иначе привлекут к ответственности. Во время беседы, по словам женщины, ее подробно расспрашивали, чем она занимается за границей, с кем общается, пытались ли ее вербовать местные спецслужбы, читает ли она запрещенные в Беларуси ресурсы, на какие сообщества подписана, как относится к действующей власти и почему предпочитает жить за границей.

Вызов в КГБ по телефону - это законно?

Как пояснил DW белорусский юрист, по закону «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» гражданин обязан явиться на такую беседу, причем вызвать могут даже по телефону или сообщением в мессенджере. В случае неявки могут завести административное дело по ст. 23.4 КоАП, что грозит штрафом от 2 до 50 базовых величин (84-2100 рублей, это 24-600 евро) или административным арестом.

«Во время профилактической беседы сотрудник правоохранительных органов рассказывает об общественной опасности правонарушения, какие за это могут быть последствия, и убеждает человека не нарушать закон, - поясняет эксперт. - Обычно такие беседы проводятся с гражданами, которые уже совершили правонарушение. Но формально поводом может стать "основание полагать", что человек может преступить закон».

Юрист говорит, что законом в Беларуси установлена только примерная продолжительность профилактической беседы - в пределах одного часа, но на практике разговор может длиться и дольше. «Во время профилактической беседы нельзя проводить допрос, но может быть скрытое оперативное мероприятие - например, аудиозапись разговора, это нужно учитывать, - говорит собеседник. - По закону, осмотр телефона может быть либо с согласия его владельца, либо по постановлению прокурора. На практике люди, опасаясь, что их могут задержать, отдают на изучение свой мобильный. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы в телефоне не было материалов, которые силовики могут использовать для политического преследования».

«Все мои ответы записали, - продолжает она. - Потом сотрудник спросил, знаю ли я, что такое измена государству. Я ответила, что слышала о таком только в советских фильмах. Тогда он с листа зачитал, какие действия могут расценивать как измену, какая за это грозит ответственность. И я должна была подписать документ, что мне все это разъяснили». По словам собеседницы, у нее сложилось впечатление, что «сотрудники выполняют какой-то план по профилактике». «Все прошло достаточно сухо и формально», - говорит она.

Известно, что на такие же беседы вызывают и в минское КГБ, особое внимание уделяется тем, кто приезжает в Беларусь редко, несколько раз в год. Тема для разговора все та же - предупреждение об ответственности за измену родине. Речь идет о статье 356 УК. Под изменой понимают «выдачу государственных секретов, шпионаж, переход на сторону врага в период войны или иное умышленное содействие иностранному государству или организации (или их представителям) в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности РБ». Наказание - лишение свободы от 7 до 15 лет, для чиновников или силовиков - от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип