Украинский нападающий оформил победный хет-трик в Европе 1.09.2025, 10:21

1,694

Фото: ФК Слован

Видеообзор перформанса.

В воскресенье, 31 августа, состоялись матчи 6 тура чемпионата Словакии по футболу. В одном из них «Слован» (Братислава) дома принимал «Кошице».

Хозяева одержали непростую победу со счетом 3:2. Главным героем встречи стал украинский форвард Николай Кухаревич.

Как сыграл Кухаревич против Кошице?

24-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды. Он забил все голы «Слована», оформив первый хет-трик в чемпионате Словакии.

Сначала украинец отличился на 7-й минуте, открыв счет встречи после ассиста от Кенана Байрича. Второй мяч Николай забил уже на 20-й минуте, удвоив преимущество хозяев ударом с передачи полузащитника Келвина Офори.

После этого гости сумели отыграть два мяча и сравнять счет. Однако это был день Кухаревича, который на 66-й минуте забил свой третий гол, поставив окончательную точку в матче.

К слову. Даниил Игнатенко также принял участие в этом матче. Украинец появился на поле на 82-й минуте, выйдя на замену вместо Владимира Вайсса.

