Белоруска добилась компенсации за неожиданное увольнение 1.09.2025, 10:30

Ее восстановили на работе.

50-летняя женщина работала в столовой и решила уволиться по соглашению сторон — подала заявление, правда без даты увольнения. Работодатель уволил ее тем же днем и оказался неправ, пишет газета «Гомельская праўда». Дело дошло до суда.

В судебном заседании истица пояснила, что не ожидала такого скорого увольнения, ведь в заявлении она не указывала точной даты. Устных договоренностей с руководителем о каком-то конкретном числе у нее также не было. В связи с этим в исковых требованиях женщина просила признать ее увольнение незаконным и восстановить на работе.

Как уточнила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко, согласно действующему законодательству под соглашением сторон понимается совместное добровольное волеизъявление работника и нанимателя, направленное на окончание трудовых отношений и достижение соглашения о конкретной дате увольнения.

В случае с истицей такое соглашение достигнуто не было, соответственно трудовой договор был прекращен без законного основания. Истица получила от нанимателя 990 рублей за вынужденный прогул

Суд Калинковичского района постановил восстановить истицу на работе, взыскать с предприятия средний заработок за время ее вынужденного прогула в размере 990,73 рубля, а также государственную пошлину — 210 рублей. Решение вступило в силу.

