Украинская полиция показала первые кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия
- 1.09.2025, 11:06
В деле есть российский след.
В понедельник, 1 сентября, полиция показала первые кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-спикер Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.
«Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след. Перед законом будет отвечать каждый», — заявил он.
По данным правоохранителей, задержанный долго планировал свое преступление, прежде чем совершить выстрелы в сторону Парубия. Полиции понадобилось 36 часов, чтобы выйти на подозреваемого и задержать.
30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику.
«Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине», — рассказал Выговский.