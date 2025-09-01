закрыть
1 сентября 2025, понедельник
Украинская полиция показала первые кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия

В деле есть российский след.

В понедельник, 1 сентября, полиция показала первые кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-спикер Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

«Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть русский след. Перед законом будет отвечать каждый», — заявил он.

По данным правоохранителей, задержанный долго планировал свое преступление, прежде чем совершить выстрелы в сторону Парубия. Полиции понадобилось 36 часов, чтобы выйти на подозреваемого и задержать.

30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику.

«Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине», — рассказал Выговский.

