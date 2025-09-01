закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Водитель решил не ждать своей очереди»

1
  • 1.09.2025, 11:18
  • 1,770
«Водитель решил не ждать своей очереди»

Опасные ситуации на трассе под Минском попали на видео.

После гибели велосипедиста на трассе М2 под Минском обострилось обсуждение темы водителей, допускающих движение по обочине. Это, напомним, запрещено ПДД и может приводить к трагическим последствиям: по обочинам пытаются объезжать пробки или просто проехать быстрее, вместе с тем есть категории участников дорожного движения, которым правилами предписано перемещаться именно по обочинам. И они оказываются в зоне риска.

Пример — видео читателя «Онлайнера» с трассы Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), это участок рядом с Фаниполем.

— Дата и время на регистраторе верные. Скорость около 130 км/ч. Я еще в зеркало заметил, что водитель в «шашки» играет и не может найти себе место. Видимо, не выдержал и решил объехать поток по обочине, но не учел, что чуть дальше идет ремонт дороги и полосы сужаются до двух слева. В итоге в потоке мы ехали рядом, и этим маневром он ничего не выиграл, а только поднял камней с обочины на водителей рядом с ним, даже до меня мелочь долетела, — рассказал водитель.

Еще одним видео поделился другой читатель. Водители использовали обочину на съезде с МКАД, чтобы не ждать своей очереди.

— При съезде с кольцевой на улицу Притыцкого меня подрезал серый BYD, водитель которого решил не ждать в очереди, которая на тот момент была немаленькой. Он просто опередил всех по обочине, причем слишком самоуверенно «резанул» поворот. И это притом, что в этом ряду продолжается полоса разгона и автомобили могут продолжать ехать прямо дальше по МКАД. В таком случае столкновение было бы неизбежным, — рассказал автор видео.

На записи видно, что водитель BYD был не одинок в своем стремлении проехать быстрее.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип