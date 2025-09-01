«Водитель решил не ждать своей очереди» 1 1.09.2025, 11:18

1,770

Опасные ситуации на трассе под Минском попали на видео.

После гибели велосипедиста на трассе М2 под Минском обострилось обсуждение темы водителей, допускающих движение по обочине. Это, напомним, запрещено ПДД и может приводить к трагическим последствиям: по обочинам пытаются объезжать пробки или просто проехать быстрее, вместе с тем есть категории участников дорожного движения, которым правилами предписано перемещаться именно по обочинам. И они оказываются в зоне риска.

Пример — видео читателя «Онлайнера» с трассы Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), это участок рядом с Фаниполем.

— Дата и время на регистраторе верные. Скорость около 130 км/ч. Я еще в зеркало заметил, что водитель в «шашки» играет и не может найти себе место. Видимо, не выдержал и решил объехать поток по обочине, но не учел, что чуть дальше идет ремонт дороги и полосы сужаются до двух слева. В итоге в потоке мы ехали рядом, и этим маневром он ничего не выиграл, а только поднял камней с обочины на водителей рядом с ним, даже до меня мелочь долетела, — рассказал водитель.

Еще одним видео поделился другой читатель. Водители использовали обочину на съезде с МКАД, чтобы не ждать своей очереди.

— При съезде с кольцевой на улицу Притыцкого меня подрезал серый BYD, водитель которого решил не ждать в очереди, которая на тот момент была немаленькой. Он просто опередил всех по обочине, причем слишком самоуверенно «резанул» поворот. И это притом, что в этом ряду продолжается полоса разгона и автомобили могут продолжать ехать прямо дальше по МКАД. В таком случае столкновение было бы неизбежным, — рассказал автор видео.

На записи видно, что водитель BYD был не одинок в своем стремлении проехать быстрее.

