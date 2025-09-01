Президент Польши требует от Германии репараций за Вторую мировую войну 1.09.2025, 11:29

Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Кароль Навроцкий считает, что это важно для добрососедских отношений.

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны повторил требование репараций от Германии.

Заявление польского президента приводит RMF 24.

Перед началом основных торжеств президент Кароль Навроцкий возложил цветы на кладбище польских военных на Вестерплатте.

В своем выступлении Навроцкий отметил, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.

«Чтобы построить партнерство, основанное на фундаменте правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от Германии, которые я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага», – отметил он.

По словам Навроцкого, Польша «как важнейшее государство восточного фланга НАТО, нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией».

«Но также нуждается в репарациях от немецкого государства», – добавил он.

«Я верю, что премьер-министр и правительство Польши поддержат голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше настоящее безопасное будущее», – сказал Навроцкий.

