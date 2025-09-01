Украинские военные поразили в Крыму российское судно 4 1.09.2025, 12:06

Разведчики атаковали авиабазу и бухту в Севастополе.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что его бойцы поразили два российских вертолета Ми-8 и буксир во временно оккупированном Крыму. Ранее данные об этом появились в СМИ.

Об этом сообщили в ГУР МО.

Удар по российской авиабазе в Гвардейском нанесли бойцы спецподразделения Примари. Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Кроме того, ГУР атаковало буксир БУК-2190 в бухте Севастополя.

