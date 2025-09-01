Появилась первая информация о задержанном подозреваемом в убийстве Парубия
- 1.09.2025, 12:19
- 4,452
Это житель Львова.
Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины в понедельник, 31 августа.
Отмечается, что руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал сообщение о подозрении по этому делу.
По его словам, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».
Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.
Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.