закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилась первая информация о задержанном подозреваемом в убийстве Парубия

  • 1.09.2025, 12:19
  • 4,452
Появилась первая информация о задержанном подозреваемом в убийстве Парубия

Это житель Львова.

Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины в понедельник, 31 августа.

Отмечается, что руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал сообщение о подозрении по этому делу.

По его словам, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».

Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип