Появилась первая информация о задержанном подозреваемом в убийстве Парубия 1.09.2025, 12:19

4,452

Это житель Львова.

Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины в понедельник, 31 августа.

Отмечается, что руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал сообщение о подозрении по этому делу.

По его словам, «подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата».

Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com