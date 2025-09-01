Минчанка хотела купить сыну квартиру на совершеннолетие, но осталась без денег и жилья 4 1.09.2025, 12:31

В истории замешана криптовалюта.

В Минске 44-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв 23 тысячи долларов. Она планировала накопить на квартиру для сына к его совершеннолетию и решила приумножить средства через якобы инвестиционную платформу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Объявление минчанка нашла в социальной сети и оставила свой номер телефона. Вскоре с ней связался «менеджер компании», который убедил внести первоначальный взнос для заработка на криптовалюте. В течение двух месяцев женщина переводила деньги по его указаниям.

Когда она захотела вывести средства, куратор стал требовать дополнительных вложений. Это насторожило потерпевшую, поэтому она обратилась в милицию.

По факту хищения сотрудники милиции проводят проверку.

