Стандартная КГБшная «легенда»2
- Аббас Галлямов
- 1.09.2025, 12:35
Почему Путина напал на Украину.
Каждый раз, когда звучат заявления Путина, надо не лениться объяснять, что реальные причины вторжения в Украину носят исключительно внутриполитический характер.
Столкнувшись с нарастающим кризисом легитимности и ростом протестных настроений, имея впереди первые после крайне сомнительного с правовой точки зрения «обнуления» президентские выборы, Путин решил провернуть трюк, аналогичный аннексии Крыма, с помощью которого ему удалось в своё время справиться с кризисом Болотной. Путин решил подменить внутриполитическую повестку внешнеполитической и спровоцировать рост «патриотических» настроений – в общем, организовать то, что известно как «эффект сплочения вокруг флага». Ему нужно было легитимизировать нарастающую волну репрессий – ведь хорошо известно, что в ситуации наличия внешнего врага они выглядят гораздо более оправданными. Кроме того, Путин хотел предложить элитам новый интересный проект – разграбление Украины.
Плюс – её ресурсы должны были послужить топливом для тормозящей российской экономики. Напомню, что о бизнес-составляющей конфликта открыто говорил Пригожин – в своём последнем перед началом мятежа публичном выступлении.
В общем, всё то, о чём рассказывает Путин – смена власти в Киеве, НАТО и т.д. – не более чем стандартная КГБшная «легенда» – сказка, призванная замаскировать реальность.
Аббас Галлямов, Telegram