Стандартная КГБшная «легенда» 2 Аббас Галлямов

1.09.2025, 12:35

3,190

Аббас Галлямов

Почему Путина напал на Украину.

Каждый раз, когда звучат заявления Путина, надо не лениться объяснять, что реальные причины вторжения в Украину носят исключительно внутриполитический характер.

Столкнувшись с нарастающим кризисом легитимности и ростом протестных настроений, имея впереди первые после крайне сомнительного с правовой точки зрения «обнуления» президентские выборы, Путин решил провернуть трюк, аналогичный аннексии Крыма, с помощью которого ему удалось в своё время справиться с кризисом Болотной. Путин решил подменить внутриполитическую повестку внешнеполитической и спровоцировать рост «патриотических» настроений – в общем, организовать то, что известно как «эффект сплочения вокруг флага». Ему нужно было легитимизировать нарастающую волну репрессий – ведь хорошо известно, что в ситуации наличия внешнего врага они выглядят гораздо более оправданными. Кроме того, Путин хотел предложить элитам новый интересный проект – разграбление Украины.

Плюс – её ресурсы должны были послужить топливом для тормозящей российской экономики. Напомню, что о бизнес-составляющей конфликта открыто говорил Пригожин – в своём последнем перед началом мятежа публичном выступлении.

В общем, всё то, о чём рассказывает Путин – смена власти в Киеве, НАТО и т.д. – не более чем стандартная КГБшная «легенда» – сказка, призванная замаскировать реальность.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com