«Россияне проигрывают на поле боя»

Экс-президент Эстонии рассказал, когда закончиться война.

Бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес в интервью сайту Charter97.org высказал мнение, что россияне будут продолжать войну в Украине до тех пор, пока она не станет для них слишком дорогой:

— Экономика резко замедляется. Они проигрывают на поле боя. Вот типичная история (я виню в этом некоторых экспертов на Западе): русские провели быстрое тактическое развертывание в районе Покровска. Мы слышали: «Боже мой! Ход битвы меняется. Русские наступают». Затем украинцы уничтожили их за четыре дня. И произошло всего лишь то, что несколько тысяч россиян погибли.

Думаю, есть два основных варианта. Либо мы получаем патовую ситуацию, которую через некоторое время назовут временным перемирием, как это было между Северной Кореей и Южной. Либо — продолжение войны становится слишком дорогим для российского режима.

— Значит, экономика — главный рычаг давления на Европу, требующий прекращения этой войны?

— Вот почему меня беспокоит отмена санкций Трампом.

— Есть риск отмены санкций Трампом?

— Он не выполнил ни одно из своих обещаний, а сейчас он такой большой друг Путина.

