ЕС ищет новые способы поддержки Украины
- 1.09.2025, 12:57
Санкции, замороженные активы и производство оружия в Европе.
На неформальной встрече глав МИД ЕС в Копенгагене дипломаты обсуждали новые способы поддержки Украины, выходящие за рамки привычных поставок оружия и санкций против России, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Вторичные санкции и тарифы.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры рассмотрели возможность введения вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией. При этом литовская сторона подчеркнула, что решающим фактором стали бы аналогичные меры со стороны США. Также министр иностранных дел Финляндии предложила ввести дополнительные тарифы на российские товары и реэкспорт.
Производство оружия для Украины в ЕС.
Дания объявила о планах в ближайшие недели открыть производство украинских вооружений на своей территории. По словам министра обороны Троэлса Лунда Поульсена, площадка заработает уже в этом году. Другие страны ЕС также проявляют интерес к подобным проектам, чтобы компенсировать удары России по оборонным заводам Украины.
Замороженные активы России.
Обсуждался вопрос использования около €200 млрд активов Центробанка РФ, замороженных в 2022 году. Ранее ЕС направлял лишь проценты от этих средств, однако ряд стран требует конфискации активов. Бельгия выступает против, считая это незаконным и опасным для инвестклимата. Каллас уверена, что риски можно минимизировать, отметив: «Россия никогда не получит эти деньги, пока не компенсирует ущерб Украине».
Другие инициативы.
Среди предложений — перенос тренировки украинских военных на территорию Украины после возможного перемирия. Однако эксперты предупреждают, что все эти меры не изменят ход войны мгновенно, но сохранят единство ЕС.