ЕС ищет новые способы поддержки Украины 1.09.2025, 12:57

Санкции, замороженные активы и производство оружия в Европе.

На неформальной встрече глав МИД ЕС в Копенгагене дипломаты обсуждали новые способы поддержки Украины, выходящие за рамки привычных поставок оружия и санкций против России, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Вторичные санкции и тарифы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что министры рассмотрели возможность введения вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией. При этом литовская сторона подчеркнула, что решающим фактором стали бы аналогичные меры со стороны США. Также министр иностранных дел Финляндии предложила ввести дополнительные тарифы на российские товары и реэкспорт.

Производство оружия для Украины в ЕС.

Дания объявила о планах в ближайшие недели открыть производство украинских вооружений на своей территории. По словам министра обороны Троэлса Лунда Поульсена, площадка заработает уже в этом году. Другие страны ЕС также проявляют интерес к подобным проектам, чтобы компенсировать удары России по оборонным заводам Украины.

Замороженные активы России.

Обсуждался вопрос использования около €200 млрд активов Центробанка РФ, замороженных в 2022 году. Ранее ЕС направлял лишь проценты от этих средств, однако ряд стран требует конфискации активов. Бельгия выступает против, считая это незаконным и опасным для инвестклимата. Каллас уверена, что риски можно минимизировать, отметив: «Россия никогда не получит эти деньги, пока не компенсирует ущерб Украине».

Другие инициативы.

Среди предложений — перенос тренировки украинских военных на территорию Украины после возможного перемирия. Однако эксперты предупреждают, что все эти меры не изменят ход войны мгновенно, но сохранят единство ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com