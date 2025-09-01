«Европа стоит с вами плечом к плечу»
- 1.09.2025, 12:08
Глава Еврокомиссии посетила польско-белорусскую границу.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск 31 августа посетили Крынки на границе Польши с Беларусью.
В ходе совместного выступления они обсуждали военные угрозы со стороны России. Урсула фон дер Ляйен назвала Путина «хищником, который за последние 25 лет развязал четыре войны», и отметила, что что «его можно сдерживать только сильным устрашением» (цитаты по газете Wyborcza).
— Уже много лет ты (обращение к Туску. — Прим.) и поляки имеете дело с преднамеренными и циничными гибридными атаками, — сказала она. — Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит с вами плечом к плечу всеми возможными способами.
Глава Еврокомиссии сообщила, что, рассматривая новый бюджет на последующие семь лет, ЕС утраивает инвестиции в защиту границ и управление миграцией. И сказала, что дополнительные европейские средства получат государства-члены, имеющие общую границу с Беларусью и Россией, подчеркнув, что «границы Европы — это общая ответственность».
Она также напомнила о программе совместных закупок SAFE — финансовом инструменте для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс. Бюджет программы составляет 150 млрд евро.