1 сентября 2025, понедельник, 13:15
Адам Сэндлер на пороге первого «Оскара»

  • 1.09.2025, 13:03
Адам Сэндлер

Это поворотный момент в карьере известного актера.

Фильм Ноа Баумбака «Джей Келли» может стать поворотным моментом в карьере известного актера Адама Сэндлера и принести ему первый «Оскар», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на многолетнюю популярность, Сэндлер редко воспринимался как серьезный претендент на престижные награды. Его хвалили за «Любовь, сбивающую с ног», «Неограненные драгоценности» и «Прорваться в НБА», но номинация так и не состоялась.

В «Джей Келли» Сэндлер играет Рона — преданного менеджера вымышленной кинозвезды (Джордж Клуни). Образ человека, жертвующего ради чужого успеха, может вызвать отклик у членов Академии, напоминая об агентах и менеджерах, работающих за кулисами Голливуда.

Фильм уже называют «письмом любви» к тем, кто поддерживает артистов, а история может сыграть на руку Сэндлеру. Несмотря на умеренно положительные отзывы, критики отмечают его тонкий юмор и неожиданную уязвимость.

Netflix, дистрибьютор ленты, славится умением продвигать неоднозначные проекты в наградной сезон — как это было с «Не смотрите наверх». Если кампания будет успешной, Сэндлер может оказаться в числе номинантов, а фильм Баумбака — в центре внимания.

Для актера, которого долго недооценивали критики, «Джей Келли» может стать шансом объединить зрителей и экспертов в едином признании.

